Стали известны финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2018 - ФОТО

Comedy Wildlife Photography Awards – это "чемпионат мира" для фотографов, которые обожают кадры из жизни диких животных. Авторы победивших фото появились на официальной странице мероприятия.
В новой подборке снимков очередная порция хорошего настроения от финалистов этого года. На этот раз на снимках отображены животные в ракурсах, которые в зоопарках увидеть просто невозможно.
Мастера часами, днями, а то и неделями выжидали в "засадах" ради забавного фото с животными.
Результаты первой десятки получились такими:
Как сообщалось в "УРА-Информ", американский Давид Шерманн с высоты птичьего полета снял о Гонгконге фотопроект с говорящим названием "Инсомния". Свои фотографии он опубликовал на странице Instagram.