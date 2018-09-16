01:00 16.09.2018 | Культура | Новости
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Стали известны финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2018 - ФОТО

Comedy Wildlife Photography Awards – это "чемпионат мира" для фотографов, которые обожают кадры из жизни диких животных. Авторы победивших фото появились на официальной странице мероприятия.

Стали известны финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2018 - ФОТО

В новой подборке снимков очередная порция хорошего настроения от финалистов этого года. На этот раз на снимках отображены животные в ракурсах, которые в зоопарках увидеть просто невозможно.

Мастера часами, днями, а то и неделями выжидали в "засадах" ради забавного фото с животными.

Результаты первой десятки получились такими:

Как сообщалось в "УРА-Информ", американский Давид Шерманн с высоты птичьего полета снял о Гонгконге  фотопроект с говорящим названием "Инсомния". Свои фотографии он опубликовал на странице Instagram.


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