Итальянские дизайнеры заинтересовались колоритом российских деревень

Съемки проходили в селе Чикинська Архангельской области. В проекте принимали участие модели, которые позировали в нарядах от модных домов на фоне полуразрушенных домов, старинной церкви Покрова Пресвятой Богородицы, заброшенных зданий, разбитых дорог и другого колорита российской глубинки.

На фоновом глянцевом снимке модель держит огромный православный крест на фоне церкви. На остальном модель сидит в старом авто. Остальные манекенщицы одеты в наряды из осенней коллекции и аксессуары в виде крестов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Сети было опубликовано фото частичного солнечного затмения, которое было заметно на южном полушарии Земли. Редкое явление произошло впервые за 43 года.