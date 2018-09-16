03:00 16.09.2018 | Общество | Новости
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Итальянские дизайнеры заинтересовались колоритом российских деревень

Итальянский Vogue опубликовал снимки модной коллекции Balenciaga, Dolce & Gabbana, Dior и Gucci, которые были сделаны на фотосессии в одной из российских деревень. 

Итальянские дизайнеры заинтересовались колоритом российских деревень

Съемки проходили в селе Чикинська Архангельской области. В проекте принимали участие модели, которые позировали в нарядах от модных домов на фоне полуразрушенных домов, старинной церкви Покрова Пресвятой Богородицы, заброшенных зданий, разбитых дорог и другого колорита российской глубинки.

На фоновом глянцевом снимке модель держит огромный православный крест на фоне церкви. На остальном модель сидит в старом авто. Остальные манекенщицы одеты в наряды из осенней коллекции и аксессуары в виде крестов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Сети было опубликовано фото частичного солнечного затмения, которое было заметно на южном полушарии Земли. Редкое явление произошло впервые за 43 года. 


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