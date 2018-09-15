Нетаньяху снялся в ролике в честь прадника Рош ха-Шана - ФОТО

Из ролика видно, что глава правительства приходит на ужин к обычной семье с угощением. "Тут кто-то из телевизора", - открывает дверь самый младший член семьи, и тут в дом входит действующий премьер.

По традиции, Нетаньяху подводит итоги уходящего года, перечисляя достижения Израиля. Он так долго рассказывает о том, чего удалось достичь, что мальчик за столом говорит, что гость съел его мозг.

Как сообщалось в "УРА-Информ", власти Украины и Израиля проводят переговоры по вопросу переноса посольства Украины из Тель-Авива в Иерусалим.