03:00 15.09.2018 | Культура | Новости
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Нетаньяху снялся в ролике в честь прадника Рош ха-Шана - ФОТО

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снялся в самоироничном ролике в честь еврейского нового года Рош ха-Шана. Видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

Нетаньяху снялся в ролике в честь прадника Рош ха-Шана - ФОТО

Из ролика видно, что  глава правительства приходит на ужин к обычной семье с угощением. "Тут кто-то из телевизора", - открывает дверь самый младший член семьи, и тут в дом входит действующий премьер.

По традиции, Нетаньяху подводит итоги уходящего года, перечисляя достижения Израиля. Он так долго рассказывает о том, чего удалось достичь, что мальчик за столом говорит, что гость съел его мозг.

Как сообщалось в "УРА-Информ", власти Украины и Израиля проводят переговоры по вопросу переноса посольства Украины из Тель-Авива в Иерусалим


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