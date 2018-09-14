Желанный актер Голливуда тайно женился - ФОТО

Свадьбу праздновали в итальянском Кьянти на вилле Villa Vistarenni. На праздник были приглашены только родственники и близкие друзья.

О свадьбе стало известно из соцсетей, куда попали кадры с торжества.

Публично тайную свадьбу ни молодожены, ни их представители пока не прокомментировали.

Тео Джеймс известен по ролям в серии фильмов "Дивергент" и "Другой мир".

Как сообщал "УРА-Информ", популярный американский журнал Forbes обьявил самых высокооплачиваемых хип-хоп исполнителей 2018 года. Список с наиболее высоким заработком возглавил рэпер Шон Картер, выступающий под псевдонимом Jay-Z.