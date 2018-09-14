В Нью-Йорке традиционно прошла "Неделя моды" - ФОТО

Целую неделю по подиуму дефилировали модели, известны всему миру. Завершающим было шоу бренда Marc Jacobs.

К слову, мода 2019 не особо будет отличатся от прошлогодней. По прежнему,в будущем сезоне будут в моде неоновые оттенки: в брюках, пальто и платьях.

Как утверждают эксперты Vogue, вернется в моду эффект tie & dye, популярный в 1960-х и 1980-х годах. Также эксперты отмечают актуальность косынок и бандан будущей весной. Оттенки их возможны самые пестрые.

В тренде также будет фисташквый цвет - светлый и свежий. Он хорошо смотрится как на платьях и брюках, так и на верхней одежде.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Международном фестивале "Книжный Арсенал" назвали книгу, победившую в номинации - "Самая красивая книга 2018 года".