Олег Винник и Потап спели дуэтом - ВИДЕО

Украинский рэпер Алексей Потапенко и певец Олег Винник записали совместную песню "Найкращий день".
На нее они сняли яркий клип.
Композиция стала саундтреком к комедии "Скажене весілля". Видео появилось на YouTube-канале.
Артисты посвящают песню всем украинским мужчинам, которые считают свадьбу лучшим днем в жизни.
Режиссером видео выступил Леонид Колосовский.
Как сообщал "УРА-Информ", популярный украинский исполнитель Макс Барских, который активно гастролирует в России, похвастался очередной премией. На этот раз 28-летний певец стал "Музыкантом года" по версии GQ Russia.