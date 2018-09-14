18:06 14.09.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Олег Винник и Потап спели дуэтом - ВИДЕО

Украинский рэпер Алексей Потапенко и певец Олег Винник записали совместную песню "Найкращий день".

Олег Винник и Потап спели дуэтом - ВИДЕО

На нее они сняли яркий клип.

Композиция стала саундтреком к комедии "Скажене весілля". Видео появилось на YouTube-канале.

Артисты посвящают песню всем украинским мужчинам, которые считают свадьбу лучшим днем в жизни.

Режиссером видео выступил Леонид Колосовский.

Как сообщал "УРА-Информ", популярный украинский исполнитель Макс Барских, который активно гастролирует в России, похвастался очередной премией. На этот раз 28-летний певец стал "Музыкантом года" по версии GQ Russia.


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