Олег Винник и Потап спели дуэтом - ВИДЕО

На нее они сняли яркий клип.

Композиция стала саундтреком к комедии "Скажене весілля". Видео появилось на YouTube-канале.

Артисты посвящают песню всем украинским мужчинам, которые считают свадьбу лучшим днем в жизни.

Режиссером видео выступил Леонид Колосовский.

Как сообщал "УРА-Информ", популярный украинский исполнитель Макс Барских, который активно гастролирует в России, похвастался очередной премией. На этот раз 28-летний певец стал "Музыкантом года" по версии GQ Russia.