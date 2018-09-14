17:04 14.09.2018 | Культура | Новости
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Найдено древнейшее пиво в мире

Специалисты из Стэнфордского университета заявили о том, что им удалось обнаружить древнейшие образцы пива. 

Найдено древнейшее пиво в мире

Оказалось, что пивоварению предшествовало выращиванию культурных злаковых растений.

Исследователи установили, что представители натуфийской культуры древних охотников-собирателей уже варили пиво. Ученые проанализировали каменные артефакты и обнаружили на них следы пивоварения.

По мнению исследователей, натуфийци использовали пиво для проведения ритуалов.

И смомому древнему пиву 13 тысяч лет.

Как сообщал "УРА-Информ", министерство экономического развития и торговли Украины несмотря на ежемесячное подорожание табачных и алкогольных изделий, намерено вновь повысить минимальные цены на отдельные виды алкогольных напитков.


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