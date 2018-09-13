19:55 13.09.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Возле Софии Киевской археологи обнаружили находки старше самой святыни

Археологи, проводящие раскопки у стен Софийского собора, обнаружили уникальные находки. Среди них монеты, керамика и даже древнее захоронение старше самого собора.

Возле Софии Киевской археологи обнаружили находки старше самой святыни

Находятся раскопки в 25 метрах от собора. Их площадь составляет 20 квадратных метров. Исследования тут стартовали в начале июля на месте провала, который произошел в апреле этого года.

В Нацзаповеднике "София Киевская" тогда предположили, что просесть земля могла над древним подземельем XVII-XVIII вв., которое использовалось как монастырский погреб.

Согласно одной из гипотез, погреба возникли на месте более ранних подземных ходов времен Киевской Руси. Ходили даже легенды, что в этих подземельях спрятана библиотека Ярослава Мудрого.

Как сообщал "УРА-Информ", египетское кладбище "Бассатин" было признано древнейшим захоронением евройской общины в Северной Африке.


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