Возле Софии Киевской археологи обнаружили находки старше самой святыни

Находятся раскопки в 25 метрах от собора. Их площадь составляет 20 квадратных метров. Исследования тут стартовали в начале июля на месте провала, который произошел в апреле этого года.

В Нацзаповеднике "София Киевская" тогда предположили, что просесть земля могла над древним подземельем XVII-XVIII вв., которое использовалось как монастырский погреб.

Согласно одной из гипотез, погреба возникли на месте более ранних подземных ходов времен Киевской Руси. Ходили даже легенды, что в этих подземельях спрятана библиотека Ярослава Мудрого.

Как сообщал "УРА-Информ", египетское кладбище "Бассатин" было признано древнейшим захоронением евройской общины в Северной Африке.