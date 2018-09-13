Возле Софии Киевской археологи обнаружили находки старше самой святыни

Археологи, проводящие раскопки у стен Софийского собора, обнаружили уникальные находки. Среди них монеты, керамика и даже древнее захоронение старше самого собора.
Находятся раскопки в 25 метрах от собора. Их площадь составляет 20 квадратных метров. Исследования тут стартовали в начале июля на месте провала, который произошел в апреле этого года.
В Нацзаповеднике "София Киевская" тогда предположили, что просесть земля могла над древним подземельем XVII-XVIII вв., которое использовалось как монастырский погреб.
Согласно одной из гипотез, погреба возникли на месте более ранних подземных ходов времен Киевской Руси. Ходили даже легенды, что в этих подземельях спрятана библиотека Ярослава Мудрого.
Как сообщал "УРА-Информ", египетское кладбище "Бассатин" было признано древнейшим захоронением евройской общины в Северной Африке.