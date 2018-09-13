09:31 13.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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STAR & ORCHESTRA: Олександр Положинський зіграє свої хіти у джазовій аранжировці - ФОТО

21 вересня о 20.00 у Caribbean Club Concert Hall Олександр Положинский, легенда українского фанк-року, презентує справжній джазовий концерт.

STAR & ORCHESTRA: Олександр Положинський зіграє свої хіти у джазовій аранжировці - ФОТО

Що таке STAR & ORCHESTRA?

- зірки української сцени

- легендарні та улюблені пісні наживо

- авторська музика у джазовому аранжуванні

- великий джазовий оркестр віртуозних музикантів

"Приємні сюрпризи, позитивні несподіванки і море задоволення. Не вважаю себе великим шанувальником і, тим більше, знавцем джазу. Та впевнений, що у всьому джазовому різноманітті є багато музики та музикантів, здатних мене і втішити, і надихнути" - зізнається Олександр Положинський.

Олександр неодноразово вдавався до музичних експериментів: випускав платівку з народним колективом "Гуляйгород", співав твори українських класиків разом із Орестом Крисою та Едуардом Приступою. А тепер долучився до джазу.


STAR & ORCHESTRA — це масштабний проект Caribbean Club Concert Hall, де на сцені клубу зустрічаються кращі українські вокалісти та джазовий оркестр.


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