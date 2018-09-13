STAR & ORCHESTRA: Олександр Положинський зіграє свої хіти у джазовій аранжировці - ФОТО

21 вересня о 20.00 у Caribbean Club Concert Hall Олександр Положинский, легенда українского фанк-року, презентує справжній джазовий концерт.
Що таке STAR & ORCHESTRA?
- зірки української сцени
- легендарні та улюблені пісні наживо
- авторська музика у джазовому аранжуванні
- великий джазовий оркестр віртуозних музикантів
"Приємні сюрпризи, позитивні несподіванки і море задоволення. Не вважаю себе великим шанувальником і, тим більше, знавцем джазу. Та впевнений, що у всьому джазовому різноманітті є багато музики та музикантів, здатних мене і втішити, і надихнути" - зізнається Олександр Положинський.
Олександр неодноразово вдавався до музичних експериментів: випускав платівку з народним колективом "Гуляйгород", співав твори українських класиків разом із Орестом Крисою та Едуардом Приступою. А тепер долучився до джазу.
STAR & ORCHESTRA — це масштабний проект Caribbean Club Concert Hall, де на сцені клубу зустрічаються кращі українські вокалісти та джазовий оркестр.