12:19 13.09.2018 | Культура | Новости
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Jay-Z признан самым высокооплачиваемым рэпером

Популярный американский журнал Forbes обьявил самых высокооплачиваемых хип-хоп исполнителей 2018 года. Список с наиболее высоким заработком возглавил рэпер Шон Картер, выступающий под псевдонимом Jay-Z. 

Jay-Z признан самым высокооплачиваемым рэпером

 Об этом сообщается на сайте издания.

Отметим, что Нью-йоркский рэпер впервые попал в список богатейших рэперов за всю свою почти 30-летнюю карьеру. Причем сразу — на одно место с Dr. Dre. Так, за последние 12 месяцев Шон Картер заработал 76,5 млн долларов. 

Стать побидителем в рейтинге самых высокооплачиваемых хип-хоп-артистов помог Jay-Z альбом Everything Is Love — первая студийная пластинка, записанная им совместно с супругой Бейонсе. Помимо этого, он заработал деньги благодаря гастролям On The Run II. Отметим, что ранее Jay-Z также возглавил список самых богатых рэперов.

Полный список можно посмотреть ниже:

  1. JAY-Z — $76,5 миллионов
  2. Diddy — $64 миллиона
  3. Kendrick Lamar — $58 миллионов
  4. Drake — $47 миллионов
  5. J. Cole — $35,5 миллионов
  6. Nas — $35 миллионов
  7. Dr. Dre — $35 миллионов
  8. Pitbull — $32 миллиона
  9. Future — $30 миллионов
  10. Kanye West — $27,5 миллионов
  11. DJ Khaled — $27 миллионов
  12. Migos — $24,5 миллиона
  13. Eminem — $23 миллиона
  14. Chance The Rapper — $21,5 миллионов
  15. Travis Scott — $21 миллион
  16. Birdman — $20 миллионов
  17. Lil Uzi Vert — $19,5 миллионов
  18. Lil Wayne — $19 миллионов
  19. Logic — $17 миллионов
  20. Swizz Beatz / Russ / Meek Mill — $15 миллионов

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американского рэпера Мака Миллера нашли мертвым в своем доме, в долине Сан-Фернандо.


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