Jay-Z признан самым высокооплачиваемым рэпером

Отметим, что Нью-йоркский рэпер впервые попал в список богатейших рэперов за всю свою почти 30-летнюю карьеру. Причем сразу — на одно место с Dr. Dre. Так, за последние 12 месяцев Шон Картер заработал 76,5 млн долларов.

Стать побидителем в рейтинге самых высокооплачиваемых хип-хоп-артистов помог Jay-Z альбом Everything Is Love — первая студийная пластинка, записанная им совместно с супругой Бейонсе. Помимо этого, он заработал деньги благодаря гастролям On The Run II. Отметим, что ранее Jay-Z также возглавил список самых богатых рэперов.

Полный список можно посмотреть ниже:

JAY-Z — $76,5 миллионов Diddy — $64 миллиона Kendrick Lamar — $58 миллионов Drake — $47 миллионов J. Cole — $35,5 миллионов Nas — $35 миллионов Dr. Dre — $35 миллионов Pitbull — $32 миллиона Future — $30 миллионов Kanye West — $27,5 миллионов DJ Khaled — $27 миллионов Migos — $24,5 миллиона Eminem — $23 миллиона Chance The Rapper — $21,5 миллионов Travis Scott — $21 миллион Birdman — $20 миллионов Lil Uzi Vert — $19,5 миллионов Lil Wayne — $19 миллионов Logic — $17 миллионов Swizz Beatz / Russ / Meek Mill — $15 миллионов

