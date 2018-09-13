Jay-Z признан самым высокооплачиваемым рэпером

Популярный американский журнал Forbes обьявил самых высокооплачиваемых хип-хоп исполнителей 2018 года. Список с наиболее высоким заработком возглавил рэпер Шон Картер, выступающий под псевдонимом Jay-Z.
Об этом сообщается на сайте издания.
Отметим, что Нью-йоркский рэпер впервые попал в список богатейших рэперов за всю свою почти 30-летнюю карьеру. Причем сразу — на одно место с Dr. Dre. Так, за последние 12 месяцев Шон Картер заработал 76,5 млн долларов.
Стать побидителем в рейтинге самых высокооплачиваемых хип-хоп-артистов помог Jay-Z альбом Everything Is Love — первая студийная пластинка, записанная им совместно с супругой Бейонсе. Помимо этого, он заработал деньги благодаря гастролям On The Run II. Отметим, что ранее Jay-Z также возглавил список самых богатых рэперов.
Полный список можно посмотреть ниже:
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американского рэпера Мака Миллера нашли мертвым в своем доме, в долине Сан-Фернандо.