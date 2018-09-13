Организаторы официально подтвердили проведение "Евровидение-2019" в Тель-Авиве

Об этом передает News Ru.

Как отмечается, несколько городов Израиля имели огромное жалание провести престижный конкурс. Однако, несмотря на множество предложений от властей, город Тель-Авив оказался наиболее подходящим вариантом предложеной мэрией.

Ранее мэр Тель-Авива Рон Хульдаи говорил о готовности бесплатно предоставить для проведения конкурса павильоны 1 и 2 в Тель-Авивском выставочном центре "Ганей Тааруха" сроком на три месяца, что позволяло "Кан" сэкономить 21 миллион шекелей.

Добавим, что финал вокального конкурса запланирован на 18 мая. В свою очередь полуфинальные и финальные выступления пройдут во втором павильоне выставочного комплекса "Ганей Тааруха". По предварительным данным, он может вместить до 9 тысяч зрителей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украину на детском Евровидении-2018, который пройдет в Минске, будет представлять винничанка Дарина Красновецкая.