12:55 11.09.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Украинский певец стал "Музыкантом года" в России - ФОТО

Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который активно гастролирует в России, похвастался очередной премией. На этот раз 28-летний певец стал "Музыкантом года" по версии GQ Russia.
 

Украинский певец стал

Об этом артист сообщил на своей странице в соцсети Instagram. В частности, Барских поблагодарил своих поклонников и организаторов торжества за то, что поверили в него. За наградой в РФ он приехал лично, после чего спел со сцены композицию "Я попрошу у облаков".

"Горжусь тобой мой друг, хотя и знаю, что ты абсолютно равнодушен к любым званиям и статуэткам, и от этого горжусь тобой еще больше!" – написал Бадоев.

Кстати, на церемонии вручения премии Барских был не единственным украинским артистом. Также были замечены Ани Лорак, ведущие Регина Тодоренко и Алина Астровская. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", престижная премия MTV Video Music Awards 2018 определила своих победителей. Имена лауреатов появились на официальном сайте канала. Так, по мнению жюри клипом года стало видео исполнительницы Камиллы Кабельо Havana. 


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