Украина определилась с представительницей на детском Евровидении-2018 - ВИДЕО

Как сообщает UA:Перший, девочка победила в национальном отборе на детское Евровидение-2018 с песней "Say love". Ей 11 лет, она профессионально занимается вокалом уже более пяти лет.

В 2016 году Дарина Красновецкая участвовала в вокальном талант-шоу "Голос. Дети", и уже два года подряд участвует в детском фестивале "Черноморские игры", где в 2017 году одержала победу в номинации "Девочки (младшая группа)", а в 2018-м - победила в категории "Девочки (средняя группа)"", - говорится в сообщении.

Напомним, детское Евровидение состоится 25 ноября 2018 года в Минске.

Как сообщал УРА-Информ, в финал национального отбора на участие в детском Евровидении-2018 отобрали 10 финалистов.