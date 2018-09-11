03:00 11.09.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Украина определилась с представительницей на детском Евровидении-2018 - ВИДЕО

Украину на детском Евровидении-2018, который пройдет в Минске, будет представлять винничанка Дарина Красновецкая.

Украина определилась с представительницей на детском Евровидении-2018 - ВИДЕО

Как сообщает UA:Перший, девочка победила в национальном отборе на детское Евровидение-2018 с песней "Say love". Ей 11 лет, она профессионально занимается вокалом уже более пяти лет.

В 2016 году Дарина Красновецкая участвовала в вокальном талант-шоу "Голос. Дети", и уже два года подряд участвует в детском фестивале "Черноморские игры", где в 2017 году одержала победу в номинации "Девочки (младшая группа)", а в 2018-м - победила в категории "Девочки (средняя группа)"", - говорится в сообщении.

Напомним, детское Евровидение состоится 25 ноября 2018 года в Минске.

Как сообщал УРА-Информ, в финал национального отбора на участие в детском Евровидении-2018 отобрали 10 финалистов.


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