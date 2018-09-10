Умерла победительница конкурса Мисс Вселенная - ФОТО

По словам представителя ее семьи, Смит умерла в доме своей матери в американском штате Пенсильвания. Причиной смерти стал рак печени, который погибшей диагностировали еще весной 2017 года.

На момент смерти победительницы конкурса красоты было 45 лет.

Смит впервые участвовала в конкурсе красоты в 1994 году. Тогда она выиграла титул самой красивой девушки округа Галвестон, прошла дальше и стала главной красавицей штата Техас, а затем и всей Америки в конкурсе "Мисс США".

Родные заявляют, что по сей день она остается единственной мулаткой в истории, выигравшей все три внутриамериканских конкурса. Также близкие Смит говорят о том, что девушка всегда подчеркивала свое происхождение в интервью журналистам, чтобы показать, что иной цвет кожи не является недостатком.

Кстати, семья погибшей планирует устроить публичную панихиду в октябре. О дате похоронах пока ничего не сообщается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в возрасте 75 лет скончалась известная британская актриса Жаклин Пирс. Печальную новость о ее смерти подтвердил друг покойной Джон Айнсворт.