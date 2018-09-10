16:12 10.09.2018 | Культура | Новости
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Телеведущий Энтони Бурден посмертно получил шесть наград Creative Arts Emmy Awards

Несколько дней назад в США состоялось вручение ежегодной премии Creative Arts Emmy Awards. Так, во время церемонии было присуждено шесть премий Creative Arts Emmy Awards Энтони Бурдену, который в июне этого года покончил с собой.

Телеведущий Энтони Бурден посмертно получил шесть наград Creative Arts Emmy Awards

Об этом отмечено на официальном сайте премии.

Как сообщается, награды присвоили ведущему за его кулинарное шоу Неизведанное (Parts Unknown). При этом, победителей в главных номинациях "Эмми", таких как "Лучшая драма", "Лучшая комедия", "Лучший актер" и "Лучшая актриса" объявят 17 сентября. Ранее были оглашены номинанты на ежегодную телевизионную премию США "Эмми".

"Всего масштабное шоу было представлено в 22 номинациях", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что Энтони Бурден - американский шеф-повар покончил с собой, пребывая во Франции. Он также известен как писатель и путешественник-документалист.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известный актер Алек Болдуин принял решение отказаться от участия в съемках нового фильма о Джокере.


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