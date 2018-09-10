10:10 10.09.2018 | Культура | Новости
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Стали известны победители Венецианского международного кинофестиваля

Накануне прошел 75-ый Венецианский международный кинофестиваль. Первенство за лучший фильм получила кинолента "Рома" режиссера Альфонсо Куарона, ленте присвоили в награду "Золотого льва". Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Стали известны победители Венецианского международного кинофестиваля

Также Гран-при жюри получил Йоргос Лантимоса за фильм "Фаворитка". Лучшей актрисой признана Оливия Колман, которая сыграла главную роль в этой ленте.

В свою очередь, за лучшую мужскую роль награду получил Уиллем Дефо за роль художника Ван Гога в фильме "Ван Гог. На пороге вечности". Лучшим режиссером признан Жак Одиар, который снял фильм "Братья Систерс".

Во время фестиваля украинской-итальянский фильм "Изи" получил премию Kineo Diamond Award.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Австрии прошел двадцать первый фестиваль боди-арта, на котором участники создавали на телах моделей красочные, но порой жуткие произведения искусства. Художники соревновались в определенных категориях, среди которых аэрография, спецэффекты и разрисовка лица. На теле модели должна была "читаться" визуальная история.


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