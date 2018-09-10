Известная украинская певица впервые стала мамой - ФОТО

Популярная украинская исполнительница Светлана Тарабарова впервые ощутила счастье материнства. Так, у 28-летней певицы и ее супруга - продюсера Алексея Бондаря, появился на свет мальчик.
Об этом звезда сообщила на своей странице в соцсети Instagram.
Отметим, что артистка родила первенца в украинской столице, в частном родильном доме "Лелека" на Оболонском районе.
При этом, сама звезда написала в своем аккаунте, что в 23: 25 родилось их счастье.
"Доброму сердцу, мамам и всем, кто испытывает безграничную любовь к детям посвящается..." – отметила Тарабарова.
Все поклонники певицы смогли поздравить ее с удивительным событием.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная артистка Светлана Лобода стала мамой во второй раз. По этому поводу, звезда обнародовала первый кадр с новорожденной.