Стало известно, кто в 2018 году получит звание 8-го чуда света

Это - шоссе Каракорам, которое считается 8-м чудом света. Оно соединяет Китай и Пакистан через перевал Хунджераб на высоте 4693 метров. Дорога является одной из самых страшных в мире. 810 пакистанских и 82 китайских рабочих потеряли жизнь из-за оползней и обвалов при строительстве шоссе. Дорога имеет длину 1287 километров, начатая в 1959 году и завершена в 1986 году.

По состоянию на 2014 год ни западное туристическое агентство не предлагает организованные туры в Каракорумского шоссе. Несмотря на это в 2006 году изданием Гардиан Каракорум шоссе был признан «третий лучший» туристическое направление в Пакистан

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Южной Кореи велодорожка попала в Книгу рекордов Гиннеса, как самый длинный аналог подобного рода инфраструктуры альтернативного транспорта во всем мире.