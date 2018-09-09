01:00 09.09.2018 | Общество | Новости
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Стало известно, кто в 2018 году получит звание 8-го чуда света

К всемирно известной "7-рке" чудес света прибавиться еще одна достопримечательность. Об этом передает "УНИАН".

Стало известно, кто в 2018 году получит звание 8-го чуда света

Это - шоссе Каракорам, которое считается 8-м чудом света. Оно соединяет Китай и Пакистан через перевал Хунджераб на высоте 4693 метров. Дорога является одной из самых страшных в мире. 810 пакистанских и 82 китайских рабочих потеряли жизнь из-за оползней и обвалов при строительстве шоссе. Дорога имеет длину 1287 километров, начатая в 1959 году и завершена в 1986 году.

По состоянию на 2014 год ни западное туристическое агентство не предлагает организованные туры в Каракорумского шоссе. Несмотря на это в 2006 году изданием Гардиан Каракорум шоссе был признан «третий лучший» туристическое направление в Пакистан

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Южной Кореи велодорожка попала в Книгу рекордов Гиннеса, как самый длинный аналог подобного рода инфраструктуры альтернативного транспорта во всем мире. 


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