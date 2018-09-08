14:17 08.09.2018 | Культура | Новости
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Жерар Депардье решил переехать в Северную Корею - ВИДЕО

Известный французский актер Жерар Депардье, который несколько лет назад попросил и получил российское гражданство, приехал в Северную Корею. Об этом сообщило французское телевидение.

Жерар Депардье решил переехать в Северную Корею - ВИДЕО

На опубликованном видео видно, как как Депардье в солнечных очках и в синей рубашке находится в лобби-баре международной гостиницы Янгакто, расположенной в Пхеньяне.

Источники в СМИ утверждают, что артист отказался общаться с журналистами и "выглядел грустным".

Предполагается, что артист мог приехать в Северную Корею по случаю мероприятий, которые приуроченные к 70-й годовщине образования КНДР. В Пхеньяне должен пройти большой военный парад.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", российский журналист Аркадий Бабченко принял предложение представителя администрации президента получить украинское гражданство.


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