Жерар Депардье решил переехать в Северную Корею - ВИДЕО

На опубликованном видео видно, как как Депардье в солнечных очках и в синей рубашке находится в лобби-баре международной гостиницы Янгакто, расположенной в Пхеньяне.

Источники в СМИ утверждают, что артист отказался общаться с журналистами и "выглядел грустным".

Предполагается, что артист мог приехать в Северную Корею по случаю мероприятий, которые приуроченные к 70-й годовщине образования КНДР. В Пхеньяне должен пройти большой военный парад.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", российский журналист Аркадий Бабченко принял предложение представителя администрации президента получить украинское гражданство.