В Египте находится одно из древнейших еврейских захоронений евреев в Африке - ФОТО

Кладбище было основано в 868 году по распоряжению Султана Ахмада Ибн Тулуна. На сегодняшний день этому некрополю более 1100 лет.

На данный момент здесь подсчитано около 4000 сохранившихся до нашего времени могильных плит представителей иудейской религии. В 1948 году численность еврейской общины Каира достигала 40,000 человек, сейчас на 2018 год 78 евреев населяют столицу Египта. Примечательно, что все они работают в основном в генконсульстве Израиля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно британские ученые раскрыли еще одну тайну пирамиды Хеопса. Физики численно рассчитали, как пирамида Хеопса рассеивает радиоволны длиной около 200-600 метров, и выяснили, что на определенных резонансных частотах полости пирамиды, концентрируют электромагнитную энергию.