Представители культуры призывают бойкотировать Евровидение в Израиле

Отмечается, что в список активистов вошли один из основателей Pink Floyd Роджер Уотерс и британский композитор Брайан Ино.

В заявлении говорится, что Израиль нарушает права человека в Палестине. Они напомнили, что во время обострения ситуации в Газе израильская армия убила 62 невооруженных палестинца, включая шестерых детей.

Помимо Уотерса и Ино к требованию о бойкоте присоединились датский режиссер Нильс Вест, несколько бывших участников конкурса и победитель Евровидения 1994 года ирландский певец Чарльз Макгеттиган.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", из государственного и местного бюджетов на проведение песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве было использовано более 518 миллионов гривен. Ранее счетная палата Украины утверждала, что на нужды конкурса было потрачено не более 787 млн гривен.