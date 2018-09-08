13:15 08.09.2018 | Культура | Новости
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Представители культуры призывают бойкотировать Евровидение в Израиле

Сотни деятелей культуры призвали бойкотировать международный песенный конкурс Евровидение, который в 2019 должен пройти в Израиле. Соответствующее заявление опубликовала газета The Guardian.

Представители культуры призывают бойкотировать Евровидение в Израиле

Отмечается, что в список активистов вошли один из основателей Pink Floyd Роджер Уотерс и британский композитор Брайан Ино.

В заявлении говорится, что Израиль нарушает права человека в Палестине. Они напомнили, что во время обострения ситуации в Газе израильская армия убила 62 невооруженных палестинца, включая шестерых детей.

Помимо Уотерса и Ино к требованию о бойкоте присоединились датский режиссер Нильс Вест, несколько бывших участников конкурса и победитель Евровидения 1994 года ирландский певец Чарльз Макгеттиган.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", из государственного и местного бюджетов на проведение песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве было использовано более 518 миллионов гривен. Ранее счетная палата Украины утверждала, что на нужды конкурса было потрачено не более 787 млн гривен.


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