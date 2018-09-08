День украинского кино: Порошенко напомнил о Сенцове

Об этом передает пресс-служба главы государства.

"Поклон, сердечные слова благодарности и поддержки кинорежиссеру Олегу Сенцову, который для всего мира стал символом непокоренности и мужества украинцев. Борьба за освобождение Олега не прекращается ни на минуту", - заявил Порошенко.

Также гарант добавил, что с каждым годом украинский кинематограф растет, а центральной темой современного кино стали история нашего народа, его непреодолимая сила духа в нынешней борьбе против российской агрессии, за независимость и суверенитет.

Порошенко пообещал, что государство и в дальнейшем будет поддерживать этот общественный запрос украинского кино.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", акция солидарности с осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцов прошла на 100-й день его голодовки в Киеве перед зданием российского посольства. Ее организаторами выступили несколько правозащитных организаций, среди которых PEN Ukraine и Center for Civil Liberties.