10:51 08.09.2018 | Культура | Новости
100203146:nastya

Американский рэпер переборщил с наркотиками - ВИДЕО

Американского рэпера Мака Миллера нашли мертвым в своем доме, в долине Сан-Фернандо. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на правоохранительные органы Калифорнии.

Американский рэпер переборщил с наркотиками - ВИДЕО

Отмечается, что полиция нашла молодого музыканта приблизительно в полдень в пятницу седьмого сентября. Предполагается, что причина смерти - передозировка наркотиками.

Разные СМИ отмечают, что Миллер в последнее время страдал от наркотической зависимости, о которой стало известно после его расставания с певицей Арианой Гранде.

Мак Миллер умер в возрасте 26 лет. Настоящее имя исполнителя Малкольм Джеймс МакКормик. Кроме того, в августе музыкант представил альбом Swimming. Пластинка посвящена откровениям рэпера, в частности, расставанию с Ариной Гранде.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ"умер главный голос СССР певец Иосиф Кобзон. Он скончался на 81-м году жизни так и не придя в сознание. Артист в последнее время находился в больнице.


Поделиться
Читайте также:
 
В "Киевводоканале" сообщили о готовности к зимнему сезону Сегодня несколько облцентров празднуют день города В Ираке дотла сгорело консульство Ирана и мэрия города - ФОТО, ВИДЕО В аэропорту Борисполя вновь застряли туристы - ФОТО
Фоторепортаж
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив