Американский рэпер переборщил с наркотиками - ВИДЕО

Отмечается, что полиция нашла молодого музыканта приблизительно в полдень в пятницу седьмого сентября. Предполагается, что причина смерти - передозировка наркотиками.

Разные СМИ отмечают, что Миллер в последнее время страдал от наркотической зависимости, о которой стало известно после его расставания с певицей Арианой Гранде.

Мак Миллер умер в возрасте 26 лет. Настоящее имя исполнителя Малкольм Джеймс МакКормик. Кроме того, в августе музыкант представил альбом Swimming. Пластинка посвящена откровениям рэпера, в частности, расставанию с Ариной Гранде.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", умер главный голос СССР певец Иосиф Кобзон. Он скончался на 81-м году жизни так и не придя в сознание. Артист в последнее время находился в больнице.