02:00 07.09.2018 | Культура | Новости
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Принц Гарри и Меган Маркл рассказали как коротают вечера

На днях принц Гарри и Меган Маркл посетили ежегодное благотворительное мероприятие WellChild Awards – церемонию награждения детей, которые мужественно борются с тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Принц Гарри и Меган Маркл рассказали как коротают вечера

В рамках вечера герцог и герцогиня Сассекские признались, что сами как и дети любят смотреть мультики.

Гарри признался, что его любимый мультфильм – Король Лев, а Меган сказала, что всегда любила Русалочку. Как видим, британский принц и его жена оказались фанатами мультфильмов студии Walt Disney.

Также влюбленные отметили, что они оба в восторге от мультфильмов Зоотрополис и Ваяна. Любимый момент принца Гарри из Ваяны – это когда петух Хейхей осознает, что он находится на лодке в открытом море.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", герцогиня Сассекская Меган Маркл пришла на свадьбу племянницы принцессы Дианы Селии Роуз Маккоркодейл и Джорджа Вудхауса в платье слишком большого размера, после чего получила волну критики и негодования со стороны прессы и светских львиц.


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