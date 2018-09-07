Принц Гарри и Меган Маркл рассказали как коротают вечера

В рамках вечера герцог и герцогиня Сассекские признались, что сами как и дети любят смотреть мультики.

Гарри признался, что его любимый мультфильм – Король Лев, а Меган сказала, что всегда любила Русалочку. Как видим, британский принц и его жена оказались фанатами мультфильмов студии Walt Disney.

Также влюбленные отметили, что они оба в восторге от мультфильмов Зоотрополис и Ваяна. Любимый момент принца Гарри из Ваяны – это когда петух Хейхей осознает, что он находится на лодке в открытом море.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", герцогиня Сассекская Меган Маркл пришла на свадьбу племянницы принцессы Дианы Селии Роуз Маккоркодейл и Джорджа Вудхауса в платье слишком большого размера, после чего получила волну критики и негодования со стороны прессы и светских львиц.