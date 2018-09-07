Положинский записал мощную песню в поддержку сборной Украины

Соответствующий трек с видеорядом опубликован на YouTube канале.

Как отметили многие пользователи - эта работа достойна на гимн украинской футбольной сборной. При этом, сам автор песни заявил, что поддерживать сборную легко, когда команда выигрывает.

"В таком случае специальная песня и не нужна, чтобы добавлять воодушевления. Тогда уже просто бурлят эмоции. А чтобы людей сплотить, объединить в поддержку, необходима специальная песня. Надеюсь, что она дойдет до сердец футболистов, вдохновит на хорошую игру, а болельщиков - на бешеную поддержку", - отметил Положинский.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сборная Украины на выезде обыграла команду Чехии в первом матче нового турнира Лига наций УЕФА. Матч завершился со счетом 2:1.