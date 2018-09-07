Пол Маккартни вновь вернулся на сцену - ВИДЕО

Легендарный и всемирноизвестный британский музыкант, один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни выпустил новый сольный альбом Egypt Station. Об этом информирует издание Independent.
Стоит отметить, что это семнадцатый по счету альбом Маккартни и первый, выпущенный за последние пять лет с 2013 года.
Альбом состоит из 16 треков. Перед выходом диска 76-летний музыкант презентовал три сингла из него - Come On To Me, I Donʼt Know и Fuh You.
Кроме того, в честь выхода альбома Маккартни сыграет бесплатный онлайн-концерт, который будет транслироваться в YouTube. Выступление состоится в эту ночь восьмого сентября.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американска светская львица Ким Кардашьян поделилась архивных снимком. Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала, как выглядела в 18 лет - в 1998 году. Архивное фото светская львица опубликовала в своем Instagram. В кадре она отражена со своим отцом Робертом Кардашьян.