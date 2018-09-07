22:28 07.09.2018 | Культура | Новости
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Пол Маккартни вновь вернулся на сцену - ВИДЕО

Легендарный и всемирноизвестный британский музыкант, один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни выпустил новый сольный альбом Egypt Station. Об этом информирует издание Independent.

Пол Маккартни вновь вернулся на сцену - ВИДЕО

Стоит отметить, что это семнадцатый по счету альбом Маккартни и первый, выпущенный за последние пять лет с 2013 года.

Альбом состоит из 16 треков. Перед выходом диска 76-летний музыкант презентовал три сингла из него - Come On To Me, I Donʼt Know и Fuh You.

Кроме того, в честь выхода альбома Маккартни сыграет бесплатный онлайн-концерт, который будет транслироваться в YouTube. Выступление состоится в эту ночь восьмого сентября.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американска светская львица Ким Кардашьян поделилась архивных снимком. Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала, как выглядела в 18 лет - в 1998 году. Архивное фото светская львица опубликовала в своем Instagram. В кадре она отражена со своим отцом Робертом Кардашьян.


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