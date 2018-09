Пол Маккартни вновь вернулся на сцену - ВИДЕО

Стоит отметить, что это семнадцатый по счету альбом Маккартни и первый, выпущенный за последние пять лет с 2013 года.

Альбом состоит из 16 треков. Перед выходом диска 76-летний музыкант презентовал три сингла из него - Come On To Me, I Donʼt Know и Fuh You.

Кроме того, в честь выхода альбома Маккартни сыграет бесплатный онлайн-концерт, который будет транслироваться в YouTube. Выступление состоится в эту ночь восьмого сентября.

