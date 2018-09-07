Ким Кардашьян показала, как выглядела в 18 лет - ФОТО

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала, как выглядела в 18 лет - в 1998 году.

Архивное фото светская львица опубликовала в своем Instagram.

В кадре она отражена со своим отцом Робертом Кардашьян. Прическа и одежда звезды полностью соответствуют моде того времени. Всего за день раритетный снимок собрал более 2 миллионов лайков и более десяти тысяч комментариев, в которых поклонники Ким обсуждают ее внешний вид в юности.

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