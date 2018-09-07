19:19 07.09.2018 | Культура | Новости
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Аврил Лавин выпускает первый за пять лет альбом - ФОТО

Популярная канадская певица Аврил Лавин презентовала долгожданный сингл под названием Head Above Water ("Голова над водой"), который войдет в ее новый альбом.

Аврил Лавин выпускает первый за пять лет альбом - ФОТО

Об этом артистка сообщила на своем официальном сайте.

Как отметила исполнительница, новая песня станет первой за последние пять лет. К сожалению, все это время она провела в своем доме, борясь с болезнью Лайма. Также Аврил Лавин подчеркнула, что это были худшие годы в ее жизни, ведь именно тогда она переживала физические и моральные потрясения.

"Я чувствовала смерть. Мне казалось, что я тону. Мама держала меня на руках, и так я и написала песню "Head Above Water" . Позже вместе с Тревисом Кларком мы сели за рояль и вылепили ее", - написала артистка.  

Напоследок певица добавила, что будет стараться изо всех сил, чтобы вновь вернуться на большую сцену. При этом, звезда не уточнила, когда именно это произойдет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная российская исполнительница  Земфира презентовала впервые за пять лет синг под названием "Джозеф".


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