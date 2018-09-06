09:23 06.09.2018 | Культура | Новости
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В США скончался актер игравший в фильме Терминатор

В Соединенных Штатах Америки ушел из жизни знаменитый актер Кристофер Лоуфорд, который к тому же был племянником убитого президента США Джона Кеннеди.

В США скончался актер игравший в фильме Терминатор

Как известно, звезда экрана умер в возрасте 63 лет. Лоуфорду понадобилась срочная медицинская помощь после занятий йогой, однако врачи не успели его спасти. Точная причина смерти устанавливается. В 1970-1980-х годах артист имел проблемы с наркотиками и боролся с зависимостью, пишет TMZ.

Лоуфорд известен широкой публике по ролям в таких фильмах и сериалах, как Терминатор-3: Восстание машин, Крутые парни, Байки из склепа, В прямом эфире с Ларри Кингом, Все мои дети, Больница общего профиля и других.

Он также работал журналистом в издании EXTRA и писал книги, одна из которых - Симптомы снятия, стала бестселлером по версии New York Times.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в российском городе Санкт-Петербург  скончался актер театра и кино, народный артист России Леонид Неведомский.  Он умер после тяжелой болезни на 79-м году жизни.


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