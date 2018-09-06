Украинцы в Гааге провели грандиозный фестиваль голубцов - ФОТО

Об этом повиломила председатель фонда "Украинцы в Нидерландах" Вера Звааном на своей странице в Фейсбуке.

"Это было великолепно! Украина топ! Столько Украинский вместе! Столько нидерландцев учились произносить ГО-ЛУ-БЦИ ... и уже профессионально произносили деруны, с удовольствием пробовали все украинское, слушали украинские песни, а некоторые пускались в пляс под украинскую зажигательную музыку. вчера мы все гордилась украинским корнями и громко заказывали об Украине на всю Гаагу ", - поделилась она своими впечатлениями о фестивале.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Австрии прошел двадцать первый фестиваль боди-арта, на котором участники создавали на телах моделей красочные, но порой жуткие произведения искусства. На теле модели должна была "читаться" визуальная история.