Появились подробности, сколько Ани Лорак платит за обучение дочери в России

Об этом сообщает российское издание StarHit.

Как отмечается, украинская исполнительница выбрала для девочки престижную гимназию, которая находится в Подмосковье. Стоимость года обучения в этом учреждении, согласно прейскуранту на сайте, составляет 2 миллиона 105 тысяч рублей (более 30 тысяч долларов).

В случае, если София захочет изучать иностранные языки, записаться в спортивную секцию или творческий кружок, родителям придется оплачивать эти услуги дополнительно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в День знаний украинские знаменитости вместе со своими детьми отправились в школу. В частности, некоторые звезды шоу-бизнеса страны показали в своих социальных сетях, как их наследники побывали на праздничной линейке.