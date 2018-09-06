14:12 06.09.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Появились подробности, сколько Ани Лорак платит за обучение дочери в России

Известная украинская певица Ани Лорак, которая активно ведет творческую деятельность в России, отвела семилетнюю дочь Софию в первый класс.Так, несмотря на напряженный рабочий график артистки, она все же смогла отложить все дела и присутствовать на торжественной линейке вместе с ребенком и супругом Муратом Налчаджиоглу. 

Появились подробности, сколько Ани Лорак платит за обучение дочери в России

Об этом сообщает российское издание StarHit.

Как отмечается, украинская исполнительница выбрала для девочки престижную гимназию, которая находится в Подмосковье. Стоимость года обучения в этом учреждении, согласно прейскуранту на сайте, составляет 2 миллиона 105 тысяч рублей (более 30 тысяч долларов).

В случае, если София захочет изучать иностранные языки, записаться в спортивную секцию или творческий кружок, родителям придется оплачивать эти услуги дополнительно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  День знаний украинские знаменитости вместе со своими детьми отправились в школу. В частности, некоторые звезды шоу-бизнеса страны показали в своих социальных сетях, как их наследники побывали на праздничной линейке.


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