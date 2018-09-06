Певица Юлия Самойлова заявила об эмиграции в Европу - ФОТО, ВИДЕО

Об этом звезда сообщила на своей страничке в Instagram.

Так, в своем посте артистка РФ заявила, что на сегодняшний день она полностью готова эмигрировать из России в Европу. При этом, Самойлова на стала объяснять причину своего решения.

В свою очередь, поклонники стали активно комментировать новость певицы, ведь она буквально взорвала Сеть. Вообщем, одни фаны пытались объяснить, почему артистка решилась на это, другие даже не хотели искать ответы в сложившейся ситуации.

"Ну не может смириться, что не прошла в финал, неужели так сложно понять", "Наверное, обиделась что всенародной любви не получила. Краснеть надоело за свой провал", – предположили пользователи.

Также преданные фанаты пожелали любимице "счастливого пути", "удачного перелета,... успехов во всем" и поддержали ее: "Юля, вы поете отлично!", "Все будет хорошо!", "Молодец. Удачи".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российскую певицу Юлию Самойлову, у которой не вышло пройти в финал Евровидения в 2018 году, намерены вновь отправить на музыкальное международное соревнование представлять страну.