04:00 06.09.2018 | Культура | Новости
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Легендарная "Полицейская академия" возвращается на экраны

Актер Стив Гуттенберг, сыгравший копа Кэри Магони в фильме "Полицейская академия", поделился с миром замечательной новостью.

Легендарная

В своем Твиттере он написал, что легендарная комедия снова выйдет на экраны.

Следующая "Полицейская академия" на подходе. Деталей пока нет, но готовится сюрприз, - сообщил актер.

Первая часть фильма вышла в далеком 1984 году, а затем сняли еще шесть частей о приключениях полицейских курсантов.

Как сообщал "УРА-Информ", лидер украинской музыкальной группы Бумбокс Андрей Хлывнюк попросил всех небезразличных людей подписать петицию в резиденцию президента США - Белый дом об освобождении украинского режиссёра Олега Сенцова, который незаканно удерживается в российской тюрьме.


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