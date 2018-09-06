Легендарная "Полицейская академия" возвращается на экраны

В своем Твиттере он написал, что легендарная комедия снова выйдет на экраны.

Следующая "Полицейская академия" на подходе. Деталей пока нет, но готовится сюрприз, - сообщил актер.

Первая часть фильма вышла в далеком 1984 году, а затем сняли еще шесть частей о приключениях полицейских курсантов.

Как сообщал "УРА-Информ", лидер украинской музыкальной группы Бумбокс Андрей Хлывнюк попросил всех небезразличных людей подписать петицию в резиденцию президента США - Белый дом об освобождении украинского режиссёра Олега Сенцова, который незаканно удерживается в российской тюрьме.