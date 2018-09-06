Гайтана впервые показала своего избранника - ФОТО

Отмечается, что Смарт, как и ее бывший гражданский муж – Эдуард Клим, тоже продюсер. Для общественности было очень необычно видит Гайтану на светских мероприятиях в компании мужа.

Гайтана выглядела стильно в наряде от украинского дизайнера Vozianov. На ней был темно-зеленый топ, черная накидка на одно плечо, обтягивающие джинсы с молнией и питоновые босоножки на шпильке.

Свой образ артистка дополнила черной сумкой, золотистыми серьгами-кольцами и нежным макияжем.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известный певец Валерий Меладзе обратился в Министерство юстиции Грузии с просьбой предоставить ему гражданство. Речь идет о предоставлении артисту грузинского гражданства при сохранении российского.