14:27 06.09.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Гайтана впервые показала своего избранника - ФОТО

В Киеве на Ukrainian Fashion Week известная певица Гайтана пришла на грандиозный показ дизайнера Andre Tanа со своим мужем — Алексом Смартом. Не так давно звезда всячески скрывала своего мужа от общественности.

Гайтана впервые показала своего избранника - ФОТО

Отмечается, что Смарт, как и ее бывший гражданский муж – Эдуард Клим, тоже продюсер. Для общественности было очень необычно видит Гайтану на светских мероприятиях в компании мужа.

Гайтана выглядела стильно в наряде от украинского дизайнера Vozianov. На ней был темно-зеленый топ, черная накидка на одно плечо, обтягивающие джинсы с молнией и питоновые босоножки на шпильке.

Свой образ артистка дополнила черной сумкой, золотистыми серьгами-кольцами и нежным макияжем.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известный певец Валерий Меладзе обратился в Министерство юстиции Грузии с просьбой предоставить ему гражданство. Речь идет о предоставлении артисту грузинского гражданства при сохранении российского.


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