16:51 05.09.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
100202923:labazovych

Вокалист группы "Бумбокс" призвал украинцев подписать петицию в Белый дом об освобождении Сенцова

Лидер украинской музыкальной группы Бумбокс Андрей Хлывнюк попросил всех небезразличных людей подписать петицию в резиденцию президента США - Белый дом об освобождении украинского режиссёра Олега Сенцова, который незаканно удерживается в российской тюрьме.

Вокалист группы

Об этом певец написал на своей странице в соцсети Facebook.

Так, в своем посте Хливнюк сообщил, что 42-летней политзаключенный 115-й день голодает в колонии РФ. Также вокалист отметил, что сейчас необходимо собрать более 27 тысяч подписей, чтобы Белый дом рассмотрел обращение украинцев.

"Осталось всего два дня, чтобы 50 тысяч подписей собрать", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Незаконно осужденный в РФ политзаключенный Олег Сенцов написал письмо российским правозащитникам Николаю и Татьяне Щурам. Письмо, которое Сенцов написал 29 августа, россияне получили 4 сентября.


Поделиться
Читайте также:

  • Украинский певец и музыкант Андрей Хлынюк восхищается украинскими военнослужащими, которые сейчас находятся в Крыму. По словам музыканта, действия представителей ВС Украины вдохновляют всех жителей страны.  

  • Фронтмен популярной украинской группы "Бумбокс" выложил эксклюзивный снимок с дочерью.

  • "Весь мир мобилизуется ради того, чтобы добиться освобождения Олега Сенцова. Каждый надеялся на какой-то жест, если не справедливости, то милосердия со стороны Путина. Но, напротив, человек из КГБ остался бесчувственным к самым разным прошениям. Более ста деятелей культуры и искусства умоляли его помиловать их коллегу Олега Сенцова. Среди подписантов можно обнаружить французского режиссера Жан-Люка Годара, британского режиссера Кена Лоуча, канадца Дэвида Кроненберга и французского министра культуры Франсуазу Ниссен. Мы наивно полагали, что такой большой праздник братства, как ЧМ по футболу в России, увенчается амнистией политических заключенных. Мы ошиблись. Освобождение Олега Сенцова могло бы оправдать непринужденность в общении, которую позволил себе Эммануэль Макрон с Путиным, публично обратившись к нему на "ты". Но нет! Кремль остался холоден. Не так-то легко растрогать палачей", - пишет в своем блоге во французском издании Mediapart журналист Пьер Хаффнер.
 
Тереза Мэй назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей Верховная Рада закончила свое заседание досрочно Суд избирает меру пресечения чиновнику из Госгеонедр Фощию - ФОТО Решение об исходе сирийской войны будет принято в Москве, а не в смартфоне Трампа
Фоторепортаж
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив