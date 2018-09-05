Вокалист группы "Бумбокс" призвал украинцев подписать петицию в Белый дом об освобождении Сенцова

Об этом певец написал на своей странице в соцсети Facebook.

Так, в своем посте Хливнюк сообщил, что 42-летней политзаключенный 115-й день голодает в колонии РФ. Также вокалист отметил, что сейчас необходимо собрать более 27 тысяч подписей, чтобы Белый дом рассмотрел обращение украинцев.

"Осталось всего два дня, чтобы 50 тысяч подписей собрать", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Незаконно осужденный в РФ политзаключенный Олег Сенцов написал письмо российским правозащитникам Николаю и Татьяне Щурам. Письмо, которое Сенцов написал 29 августа, россияне получили 4 сентября.