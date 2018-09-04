16:33 04.09.2018 | Культура | Новости
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Земфира впервые за пять лет выпустила новую песню - ВИДЕО

Известная российская исполнительница Земфира презентовала впервые за пять лет синг под названием "Джозеф". Соответствующий трек опубликован на официальной странице певицы в Сети.

Земфира впервые за пять лет выпустила новую песню - ВИДЕО

Отметим, что композиция создана из отрывков стихотворений "Новые стансы к Августе" и "Румянцевой победам" поэта Иосифа Бродского.

По имнформации некоторых источников, к синглу выпустили обложку, которую создали Гоша Рубчинский и Рената Литвинова. При этом, саму музыку звезда создала в сотрудничестве с электронным музыкантом Mujuice.

Стоит добавить, что Земфира уже несколько раз исполняла новую песню вживую - на закрытом новогоднем концерте для друзей и близких, а также на фестивале "Пикник Афиши", но ее официальная запись появилась только сейчас.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", британский исполнител Эд Ширан в недавнем интервью признался, что тайно женился. Избранницей певца стала его бывшая одноклассница Черри Сиборн.


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