Земфира впервые за пять лет выпустила новую песню - ВИДЕО

Отметим, что композиция создана из отрывков стихотворений "Новые стансы к Августе" и "Румянцевой победам" поэта Иосифа Бродского.

По имнформации некоторых источников, к синглу выпустили обложку, которую создали Гоша Рубчинский и Рената Литвинова. При этом, саму музыку звезда создала в сотрудничестве с электронным музыкантом Mujuice.

Стоит добавить, что Земфира уже несколько раз исполняла новую песню вживую - на закрытом новогоднем концерте для друзей и близких, а также на фестивале "Пикник Афиши", но ее официальная запись появилась только сейчас.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", британский исполнител Эд Ширан в недавнем интервью признался, что тайно женился. Избранницей певца стала его бывшая одноклассница Черри Сиборн.