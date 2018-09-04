Фермер на Крите нашел минойскую гробницу

Мужчина увидел промоину в земле, шириной более метра. Заглянув туда, он заметил какие-то предметы и решил связаться с местным министерством культурного наследия

Раскопки показали, что в захоронении находились два гроба и два десятка артефактов, относящихся к эпохе позднего минойского периода.

Захоронение не пострадало от мародеров, вход в него был запечатан каменной кладкой.

На данный момент специалисты продолжают изучать гроб и собирать информацию о содержимом.

Как сообщал "УРА-Информ", поражению французского императора Наполеона Бонапарта в битве при Ватерлоо отчасти могли способствовать сильные дожди, вызванные извержением вулкана в Индонезии.