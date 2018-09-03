00:30 03.09.2018 | Культура | Новости
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В Москве попрощались с Кобзоном

В Москве в воскресенье, 2 сентября, похоронили советского артиста и депутата Государственной думы Российской Федерации Иосифа Кобзона.

В Москве попрощались с Кобзоном

Как сообщают российские СМИ, панихида проходила в концертном зале имени Чайковского. Гражданская панихида по Кобзону продолжалась пять часов. По подсчетам правоохранителей, число пришедших уже к середине панихиды приблизилось к шести тысячам.

На церемонию прощания пришли президент и премьер-министр России Владимир Путин и Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Свои соболезнования выразил телеграммой и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Наполмним, как сообщал УРА-Информ, причиной смерти певца и депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона стала четвертая стадия рака. Он умер 30 августа в возрасте 80 лет.

Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр Донецкой области.

Он был одним из самых горячих сторонников президента РФ Владимира Путина и не раз высказывал свою поддержку России и боевикам на Донбассе.


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