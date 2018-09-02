В Киеве появился двухметровый истукан Конфуция - ФОТО

В Киевском политехническом институте им. Сикорского установили бронзовою статую китайскому философу, чиновнику и религиозному деятелю Конфуцию. Об этом говорится на официальном сайте университета.
Открытие истукана проходило в присутствии чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Украине Ду Вея, этот подарок Посольства КНР в Украине в честь давних связей между университетом и китайскими образовательными институтами.
"За 120 лет своего существования университет подготовил большое количество кадров, которые работают во всех уголках мира", - заявил китайский посол.
В ходе мероприятия руководство университета, а также все участвующие почтили минутой молчания студентов, которые отдали жизнь за свободу Украины во время Второй мировой войны, Революции Достоинства и в боях на востоке страны.
Как сообщалось в "УРА-Информ", перед зданием Международного аэропорта "Киев" скоро завершатся работы по строительству памятника-символа столицы.