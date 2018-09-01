Знали ли вы о самом древнем ритуале на Земле?

Южноамериканские индейцы оказались единственным сохранившимся до сегодняшнего дня обществом, сумевшим сохранить ритуал патриархального перехода юноши в мужское сословие. Об этом говорится в исследовании российских этнографов.
У разных народов он производится со своими вариациями, общий смысл один. Так, юноша должен доказать свою смелость, чтобы ему позволили перейти в мужской клан и распрощаться с материнской опекой.
Иногда мужчины уходят из деревни и возвращаются в масках, или еще как-то измененной внешностью. Это демоны. Они выглядят опасно и готовы к агрессии. И только мужчины знают, как их прогнать. То есть женщины и дети наблюдают демонов, боятся их и знают, что они должны быть в подчиненном мужчинам состоянии, потому что те защищают от страшной угрозы.
Примечательно, что женщину, которая бы случайно подсмотрела как мужчины переодеваются, ждала неминуемая смерть от рук ее же соплеменников.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно британские ученые раскрыли еще один секрет пирамиды Хеопса.