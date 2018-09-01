02:00 01.09.2018 | Культура | Новости
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Знали ли вы о самом древнем ритуале на Земле?

Южноамериканские индейцы оказались единственным сохранившимся до сегодняшнего дня обществом, сумевшим сохранить ритуал патриархального перехода юноши в мужское сословие. Об этом говорится в исследовании российских этнографов. 

Знали ли вы о самом древнем ритуале на Земле?

У разных народов он производится со своими вариациями, общий смысл один. Так, юноша должен доказать свою смелость, чтобы ему позволили перейти в мужской клан и распрощаться с материнской опекой.

Иногда мужчины уходят из деревни и возвращаются в масках, или еще как-то измененной внешностью. Это демоны. Они выглядят опасно и готовы к агрессии. И только мужчины знают, как их прогнать. То есть женщины и дети наблюдают демонов, боятся их и знают, что они должны быть в подчиненном мужчинам состоянии, потому что те защищают от страшной угрозы.

Примечательно, что женщину, которая бы случайно подсмотрела как мужчины переодеваются, ждала неминуемая смерть от рук ее же соплеменников. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно британские ученые раскрыли еще один секрет пирамиды Хеопса. 


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