Вышел трейлер фильма о Ниле Армстронге - ВИДЕО

Ролик был опубликован на YouTube-канале компании. Предполагается, что жанр фильма будет скорее экшном, нежели классической биографией. Лента расскажет о тех сложностях, с которыми Нилу Армстронгу пришлось столкнуться в ходе подготовки миссии.

Главную роль в фильме исполняет Райан Гослинг. Также снимаются Клэр Фой, Кори Столл, Пабло Шрайбер. Режиссером выступил Дэмьен Шазелл, известный по Ла-Ла Лэнд.

В украинский прокат фильм выйдет 22 ноября 2018 года.

Как сообщал "УРА-Информ", звезда Голливуда Бен Аффлек может лишиться роли Бэтмена в кинофраншизе о мрачном супергерое. По словам источников издания, причина в том, что актер на прошлой неделе посетил клинику для алкоголиков. Курс реабилитации стал третьим в жизни Аффлека и вторым за последний год.