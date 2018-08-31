01:00 31.08.2018 | Культура | Новости
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В Италии стартовал Венецианский кинофестиваль

На острове Лидо в Италии открылся 75-й Венецианский фестиваль, который продлится до восьмого сентября. Об этом сообщает издание Интерфакс.

В Италии стартовал Венецианский кинофестиваль

Отмечается, что перед официальной церемонией пространство вокруг основных площадок фестиваля было огорожено и превращено в пешеходную зону, а представителей прессы и киноиндустрии тщательно обыскивали при входе. 

Из-за этого желающим попасть на фестиваль приходилось выстраивать внушительные очереди.

Первой официальной премьерой стала картина Человек на Луне режиссера Дэмиена Шазелла с Райаном Гослингом в главной роли.

Лента рассказывает о космической гонке, первом полёте на Луну, а также о том, какой ценой астронавту Нилу Армстронгу дался маленький шаг, ставший огромным скачком для всего человечества.Напомним, 33-летний Шазелл уже открывал фестиваль в Венеции в 2016 году своей работой Ла-Ла-Лэнд, за которую затем получил множество призов, в том числе шесть Оскаров.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Австрии прошел двадцать первый фестиваль боди-арта, на котором участники создавали на телах моделей красочные, но порой жуткие произведения искусства.


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