Болдуин отказался от главной роли в фильме о Джокере

Болдуин считает, что есть еще много желающих сыграть эту роль.

Свое решение актер объяснил проблемами с расписанием.

Отметим, актер должен был сыграть стильного миллиардера и филантропа Томаса Уэйна. По сюжету, его застрелили вместе с супругой Мартой на выходе из театра. Свидетелем этого стал их восьмилетний сын Брюс Уэйн. Именно эта драма заставила мальчика впоследствии начать борьбу с преступностью и перевоплотиться в Бэтмена.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в российском городе Санкт-Петербург скончался актер театра и кино, народный артист России Леонид Неведомский.