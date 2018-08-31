02:00 31.08.2018 | Культура | Новости
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Болдуин отказался от главной роли в фильме о Джокере

Известный актер Алек Болдуин принял решение отказаться от участия в съемках нового фильма о Джокере. Об этом он рассказал в интервью USA Today.

Болдуин отказался от главной роли в фильме о Джокере

Болдуин считает, что есть еще много желающих сыграть эту роль.

Свое решение актер объяснил проблемами с расписанием.

Отметим, актер должен был сыграть стильного миллиардера и филантропа Томаса Уэйна. По сюжету, его застрелили вместе с супругой Мартой на выходе из театра. Свидетелем этого стал их восьмилетний сын Брюс Уэйн. Именно эта драма заставила мальчика впоследствии начать борьбу с преступностью и перевоплотиться в Бэтмена.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в российском городе Санкт-Петербург скончался актер театра и кино, народный артист России Леонид Неведомский.


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