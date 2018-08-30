В Москве умер Иосиф Кобзон

Он скончался на 81-м году жизни так и не придя в сознание. Артист в последнее время находился в больнице.

Как сообщают российские СМИ, информацию уже подтвердили родственники артиста.

Перед смертью у артиста была плановая госпитализация с курсом химиотерапии. В конце июля Кобзона подключали к аппарату вспомогательной вентиляции легких, все это время его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Певца возили на каталке, так как он не мог самостоятельно встать. После его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако на следующую ночь Кобзон впал в кому.

Иосиф Давыдович на протяжении 13 лет боролся с раком и не стеснялся открыто говорить об этом.

Напомним, всесоюзная популярность пришла к Кобзону в 1964 году, после появления в эфире песни "А у нас во дворе". В том же году он стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады и лауреатом Международного конкурса в Сопоте (Польша). Через год принял участие в международном конкурсе "Дружба", который проходил в шести социалистических странах, и завоевал первые места в Варшаве, Берлине и Будапеште.

С мая 1989-го по сентябрь 1991 года народный депутат СССР от общесоюзных общественных организаций по квоте профессиональных союзов. Входил в состав депутатской группы "Союз" (выступавшей за сохранение СССР как федеративного государства).

Иосиф Давыдович депутат Государственной думы второго - седьмого созывов. С 2011 года первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре .

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее говорилось, что народный артист СССР, певец и актер Иосиф Кобзон потерял сознание и впал в кому. По предварительной информации, артист впал в кому из-за проблем с сердечно-сосудистым трактом, от которых Кобзон страдает последние пять лет.