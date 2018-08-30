Певец Эд Ширан скрыл от всех важное событие в жизни

Британский исполнитель Эд Ширан в недавнем интервью признался, что тайно женился. Избранницей певца стала его бывшая одноклассница Черри Сиборн.
Об этом сообщило издание Access, певец во время интервью показал обручальное кольцо на пальце.
Такого ответа журналист не ожидал, и с воодушевлением принялся поздравлять британскую звезду. Он также поинтересовался, почему Ширан провел тайную церемонию.
"Ну, я в принципе никогда ничего не делаю напоказ", - заявил артист.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине 2790 пар хотят соединиться узами брака 18 августа 2018 года. Таким образом, 08.08.2018 церемония бракосочетания ожидает 1565 пары, на 18.08.2018 оформлено 2790 заявлений, на 28.08.2018 - 1201 заявление о государственной регистрации брака.