Певец Эд Ширан скрыл от всех важное событие в жизни

Об этом сообщило издание Access, певец во время интервью показал обручальное кольцо на пальце.

Такого ответа журналист не ожидал, и с воодушевлением принялся поздравлять британскую звезду. Он также поинтересовался, почему Ширан провел тайную церемонию.

"Ну, я в принципе никогда ничего не делаю напоказ", - заявил артист.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине 2790 пар хотят соединиться узами брака 18 августа 2018 года. Таким образом, 08.08.2018 церемония бракосочетания ожидает 1565 пары, на 18.08.2018 оформлено 2790 заявлений, на 28.08.2018 - 1201 заявление о государственной регистрации брака.