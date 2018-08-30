Бен Аффлек может лишиться роли Бэтмена из-за свои слабостей

По словам источников издания, причина в том, что актер на прошлой неделе посетил клинику для алкоголиков. Курс реабилитации стал третьим в жизни Аффлека и вторым за последний год.

Продюсеры могут отказаться от работы с актером, опасаясь, что знающие о его трудностях страховщики завысят цену.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в российском городе Санкт-Петербург скончался актер театра и кино, народный артист России Леонид Неведомский. Он умер после тяжелой болезни на 79-м году жизни.