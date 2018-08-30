02:00 30.08.2018 | Культура | Новости
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Бен Аффлек может лишиться роли Бэтмена из-за свои слабостей

Звезда Голливуда Бен Аффлек может лишиться роли Бэтмена в кинофраншизе о мрачном супергерое, пишет The Wrap.

Бен Аффлек может лишиться роли Бэтмена из-за свои слабостей

По словам источников издания, причина в том, что актер на прошлой неделе посетил клинику для алкоголиков. Курс реабилитации стал третьим в жизни Аффлека и вторым за последний год.

Продюсеры могут отказаться от работы с актером, опасаясь, что знающие о его трудностях страховщики завысят цену.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в российском городе Санкт-Петербург скончался актер театра и кино, народный артист России Леонид Неведомский.  Он умер после тяжелой болезни на 79-м году жизни.


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