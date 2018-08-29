Forbes обнародовал заработки знаменитостей за час - ФОТО

Американский журнал Forbes собрал данные о доходах знаменитостей за последний год. Полученные суммы он разделил на количество часов в году. В итоге были получены цифры, обозначающие заработанные звездами деньги за час. Об этом сообщает The Business Insider.
Отмечается, что в списке лидирует американский актер Джордж Клуни с доходом в 27 283 долларов дохода.
На второй позиции идет звезда реалити-шоу Кайли Дженнер (19,006 долларов), а замыкает тройку лидеров Дуэйн "Скала" Джонсон с 14,155 долларами.
Далее в списке идут Эллен Дедженерес, Леброн Джеймс, Тейлор Свифт и Бейонсе.
Что касается бизнесменов, то здесь лидировал глава компании Amazon Джефф Безос. Предприниматель зарабатывает 4,474 885 долларов в час. На второй позиции идет создатель Facebook Марк Цукерберг.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко задекларировал более одного млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке, который ему как раз и принадлежит.