02:00 29.08.2018 | Культура | Новости
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Forbes обнародовал заработки знаменитостей за час - ФОТО

Американский журнал Forbes собрал данные о доходах знаменитостей за последний год. Полученные суммы он разделил на количество часов в году. В итоге были получены цифры, обозначающие заработанные звездами деньги за час. Об этом сообщает The Business Insider.

Forbes обнародовал заработки знаменитостей за час - ФОТО

Отмечается, что в списке лидирует американский актер Джордж Клуни с доходом в 27 283  долларов дохода.

На второй позиции идет звезда реалити-шоу Кайли Дженнер (19,006 долларов), а замыкает тройку лидеров Дуэйн "Скала" Джонсон с 14,155 долларами.

Далее в списке идут Эллен Дедженерес, Леброн Джеймс, Тейлор Свифт и Бейонсе.

Что касается бизнесменов, то здесь лидировал глава компании Amazon Джефф Безос. Предприниматель зарабатывает 4,474 885 долларов в час. На второй позиции идет создатель Facebook Марк Цукерберг.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко задекларировал более одного млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке, который ему как раз и принадлежит.


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