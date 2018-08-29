Forbes обнародовал заработки знаменитостей за час - ФОТО

Отмечается, что в списке лидирует американский актер Джордж Клуни с доходом в 27 283 долларов дохода.

На второй позиции идет звезда реалити-шоу Кайли Дженнер (19,006 долларов), а замыкает тройку лидеров Дуэйн "Скала" Джонсон с 14,155 долларами.

Далее в списке идут Эллен Дедженерес, Леброн Джеймс, Тейлор Свифт и Бейонсе.

Что касается бизнесменов, то здесь лидировал глава компании Amazon Джефф Безос. Предприниматель зарабатывает 4,474 885 долларов в час. На второй позиции идет создатель Facebook Марк Цукерберг.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко задекларировал более одного млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке, который ему как раз и принадлежит.