15:15 29.08.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
100202416:roman_z

Фильм "Донбасс" представит Украину на премии Оскар - ВИДЕО

В 2019 году на престижной кинопремии "Оскар" Украину представит фильм "Донбасс", который снял режиссер Сергей Лозница.

Фильм

Об этом сообщает издание "Левый берег", ссылаясь на решение Оскаровского комитета.

Решение о том, какой фильм выдвигать на "Оскар", принималось в результате голосования. Каждый член комитета голосовал за фильм, который считает нужным выдвинуть.

Кроме картины Лозницы, выдвигались еще 5 фильмов: "Брама" Владимира Тихого, "Вулкан" Романа Бондарчука, "Когда падают деревья" Марыси Никитюк, "Миф" Леонида Кантера и Ивана Ясния, "Киборги" Ахтема Сеитаблаева.

Церемония награждения "Оскар" состоится 24 февраля.

Как сообщал "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил удовлетворение тем, что украинские художники поднимают важные исторические темы. Как написал в понедельник утром, 20 августа на своей страничке в Facebook глава правительства, 6 сентября на экраны выйдет историческо-биографический фильм "Тайный дневник Симона Петлюры".


Поделиться
Читайте также:
 
В столице почтили память погибших под Иловайском - ВИДЕО, ФОТО Сирия: российские военные корабли собираются ради новой атаки Асада Ученые рассказали, какое послание отправили инопланетянам В Киеве под посольством России сожгли Путина - ВИДЕО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив