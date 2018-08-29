Фильм "Донбасс" представит Украину на премии Оскар - ВИДЕО

Об этом сообщает издание "Левый берег", ссылаясь на решение Оскаровского комитета.

Решение о том, какой фильм выдвигать на "Оскар", принималось в результате голосования. Каждый член комитета голосовал за фильм, который считает нужным выдвинуть.

Кроме картины Лозницы, выдвигались еще 5 фильмов: "Брама" Владимира Тихого, "Вулкан" Романа Бондарчука, "Когда падают деревья" Марыси Никитюк, "Миф" Леонида Кантера и Ивана Ясния, "Киборги" Ахтема Сеитаблаева.

Церемония награждения "Оскар" состоится 24 февраля.

Как сообщал "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил удовлетворение тем, что украинские художники поднимают важные исторические темы. Как написал в понедельник утром, 20 августа на своей страничке в Facebook глава правительства, 6 сентября на экраны выйдет историческо-биографический фильм "Тайный дневник Симона Петлюры".