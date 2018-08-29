19:51 29.08.2018 | Культура | Новости
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Бразильские ученые опубликовали видео неизвестного племени индейцев - ВИДЕО

Исследователи из Бразильского национального фонда индейцев с помощью дрона получили фото и видео индейцев загадочного безымянного племени, которые живут в глубине амазонских джунглей.

Бразильские ученые опубликовали видео неизвестного племени индейцев - ВИДЕО

Скорее всего индейцы не знают о цивилизации, которая окружает их. Видео было снято еще в 2017 году, но опубликовано только сейчас для сохранения безопасности членов племени.

На видео и снимки попали деревянные каноэ и орудия труда и оружие - лук и стрелы, а также шестнадцать человек, в момент съемки вырубавшие деревья или собиравшие плоды и, по всей видимости, не подозревавшие о пролетающем над ними аппарате. Если бы не вырубка, дрон ничего не обнаружил бы: поиск затерянных в Амазонии племен осложняется тем, что с воздуха обычно не видно ни людей, ни их жилищ, спрятанных под густой листвой.

Фонд ищет изолированные племена коренных жителей Амазонии уже более 50 лет, но раньше сотрудникам фонда не удавалось запечатлеть жителей Амазонии, не потревожив их.

Штат Амазонас - наименее изученная и освоенная часть бассейна Амазонки; его площадь почти полностью занята вечнозелеными влажными лесами. В той части штата, где проходил маршрут экспедиции, проживают как минимум 19 племен, многие из которых не поддерживают связь с внешним миром, хотя большинству членов этих сообществ известно о существовании городов и деревень неподалеку.

Как сообщал "УРА-Информ", археологи, работающие в экспедиции на территории древнего античного государства Ольвия, на территории Николаевской области откопали античную крепость. Эта находка может изменить представления ученых о границах древнего города-полиса.


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