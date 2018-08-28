Ученые рассказали, что помешало Наполеону выиграть битву у Ватерлоо

Об этом свидетельствует новое исследование Имперского колледжа Лондона.

Извержение вулкана Тамбора произошло на индонезийском острове Сумбава в 1815 году за два месяца до исторической битвы. Вулкан унес жизни около 100 тысяч людей и повлиял на погодные условия во всем мире. Согласно исследованиям сотрудника колледжа доктора Мэтью Денджа, последствия извержения могли повлиять на исход битвы при Ватерлоо, передает Рoint.

Дендж выявил, что вулканический пепел может вызвать "короткое замыкание" в ионосфере и создать импульс к формированию облаков. По мнению ученого, извержение вулкана Тамбора в 1815 могло привести к сильным дождям в Европе, о которых говорили современники и которые упоминались в художественной литературе.

Как сообщал "УРА-Информ", археологи, работающие в экспедиции на территории древнего античного государства Ольвия, на территории Николаевской области откопали античную крепость. Эта находка может изменить представления ученых о границах древнего города-полиса.